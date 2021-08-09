РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Детский сад на 320 мест откроется в ЖК «Красногорский» подмосковного Красногорска 25 августа, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский провел традиционное рабочее совещание в администрации в понедельник.

Среди главных тем он отметил завершение приемки образовательных учреждений. Все школы и детские сады прошли проверку. В некоторых еще продолжается ремонт, к 20 августа все работы будут окончены.

«25 августа торжественно откроем детский сад на 320 мест в ЖК «Красногорский». Это будет уже 5 новый детский сад в этом году», - написал Спасский в своем Telegram-канале.