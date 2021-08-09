РИАМО - 9 авг. Количество вызовов на единый номер спасения 112 от жителей и гостей Московской области за минувшую неделю составило более 230 тыс., сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Около 100 тыс. вызовов требовали экстренного реагирования

«Более 70% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 25% - полиции и ГИБДД, остальные 5% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Всего с начала 2021 года на номер 112 поступило более 7,2 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья.

С начала эксплуатации системы-112 на территории региона – более 53,7 млн вызовов.