РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Подрядчик завершит ремонт автодороги на Театральной улице в микрорайоне Климовск Подольска до 1 сентября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

8 августа подрядная организация «Гранит 001» приступила к работам по ремонту проезжей части на Театральной улице. Рабочими снято старое асфальтовое покрытие на участке от улицы Мичурина до проспекта 50 лет Октября.

В итоге будет отремонтировано более 7,5 тыс. кв. м асфальтового покрытия, заменено 765 дорожных бортовых камней. При благоприятных погодных условиях работы завершат до 1 сентября.

Также данный подрядчик в ближайшее время приступит к работам по ремонту второго участка Бережковского проезда, проезда у ДК «Машиностроитель» и ремонту второго участка улицы 17 лет РККА.