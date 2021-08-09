РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Управляющие компании подмосковного Подольска получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду на более чем 1,2 тыс. домов, сообщил «РИАМО в Подольске» замначальника отдела капитального и текущего ремонта МКУ «Окружное хозяйство» Андрей Матвеев.

Всего в городском округе насчитывается 1980 домов. Все они подлежат подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период.

«В целом, в городском округе из 1980 домов, подлежащих к подготовке к осенне-зимнему периоду, работы завершились в 1240 многоквартирных домах. На них управляющими компаниями были оформлены паспорта готовности и акты сезонного осмотра. Процент готовности составляет 65%. Мы идем в графике», – сказал Матвеев.

Он отметил, что управляющие компании, которые немного отстают от графика, привлекают дополнительные средства. Вопрос подготовки домов к осенне-зимнему периоду администрация округа держит на контроле.

В ходе подготовки в домах проводятся ремонт и покраска цоколей, герметизация межпанельных швов, ремонт кровель, систем электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения и многое другое.

Управляющими компаниями округа на работы по подготовке к зиме было запланировано свыше 190 млн рублей – это средства, собранные в рамках статьи «Содержание и ремонт».