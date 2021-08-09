РИАМО - 9 авг. С начала 2021 года Центр управления регионом Подмосковья помог решить 336 тыс. проблем жителей региона. Свыше 10 тыс. решений ЦУР положительно оцениваются гражданами еженедельно, сообщает пресс-служба Мингосуправления области.

«Центр управления регионом — это важный инструмент сбора и анализа обратной связи от жителей для дальнейшего решения проблем на территориях. Каждую неделю в ЦУР поступает более 15 тыс. сообщений, они сортируются по темам и направляются исполнителям», — отметил министр госуправления, ИТ и связи области Максим Рымар.

Он добавил, что обращения операционного характера обрабатываются и решаются за 8 дней и меньше. Это вопросы, касающиеся вывоза мусора, ям на дорогах, уборки территории и работы общественного транспорта. На решение иных проблем необходимо больше времени: очистка водоемов, ремонт детских и спортивных площадок, ликвидация борщевика и иные.

«В этом году уже отработано более 336 тыс. сообщений — это те проблемы, которые сами жители отметили как положительно решенные. Количество решенных проблем выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметил Рымар.

ЦУР обрабатывает обращения жителей Подмосковья, поступающие по различным каналам: через портал «Добродел», горячую линию губернатора, соцсети, общественные приемные ведомств и другие. После решения проблемы гражданину предлагают оценить качество выполнения работ.

В 2021 году наибольшее число проблем решили в области благоустройства – 124 тыс. сообщений. Они затрагивали проблемы мусора во дворах, состояния газонов, наружного освещения, тротуаров и дорожек.

На втором месте – дороги. По этой теме граждане подали 65 тыс. обращений. Жители жаловались на ямы, состояние знаков и разметки, писали о ремонте дорог и освещении.

По ЖКХ было отработано 34 тыс. обращений: контейнерные площадки, вывоз отходов, содержание подъездов. По теме здравоохранения было получено 7 тыс. сообщений. Они касались записи на прием, вызова врача и очередей. 1 тыс. обращений отработали по теме образования. Граждан интересовал прием в детские сады и содержание территорий возле учреждений образования.

Лидерами по числу решенных вопросов среди округов с населением более 200 тыс. человек стала Балашиха (26 тыс. обращений), Одинцовский округ (21 тыс.) и Химки (18 тыс.). В категории муниципалитетов с населением от 100 до 200 тыс. человек лучшие показатели у Ленинского округа (11 тыс. обращений), Щелкова и Дмитровского округа (по 8 тыс.).

Среди округов с населением менее 100 тыс. жителей выделились Лобня (5 тыс. сообщений), Зарайск и Дзержинский (по 3 тыс.).