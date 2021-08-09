РИАМО – 9 авг. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» подвели итоги производственной деятельности за первое полугодие 2021 года. Объем выпущенной товарной продукции превысил прошлогодние показатели на 11%, сообщает пресс-служба предприятия.

В общей сложности за 6 месяцев на предприятии произвели 378,8 тыс. тонн готовой продукции (в первом полугодии 2020 года – 341,3 тыс. тонн), в том числе 358,4 тыс. тонн удобрений (+11,9%). К примеру, выпуск азотно-фосфорно-калийного удобрения марки NPKS 8:20:30:2 увеличился по сравнению с прошлым годом почти в два раза и достиг 141,5 тыс. тонн.

Также отмечается значительный рост производства самого маржинального для АО «ВМУ» продукта - Моноаммонийфосфата специального водорастворимого (МАФ). Объем выпуска МАФ вырос на 63%. Это связано с запуском новой линии по производству МАФ на площадке цеха аммофоса №1 мощностью до 50 тысяч тонн в год.

Кроме того, в портфеле АО «ВМУ» в 2021 году появились новые продукты, которые также повлияли на увеличение общего объема выпускаемой продукции. Так, воскресенскими химиками было произведено 76,5 тыс. тонн универсального комплексного азотно-фосфорно-калийного удобрения марки NPKS 15:15:15:11. Помимо этого, на производственной площадке в городе Ярцево Смоленской области было запущено производство раствора AdBlue – жидкого реагента, используемого для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. По итогам первого полугодия 2021 года было произведено более 4 тыс. тонн соответствующего продукта.

«Производственные показатели первой половины 2021 года вселяют определенный оптимизм. За счет расширения и обновления продуктового портфеля, модернизации действующих производственных активов нашей команде удалось достичь отличных производственных результатов», – отмечает генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков.

По его словам, чтобы добиваться всех целевых показателей, необходимо постоянно находиться на гребне волны технического прогресса.

«Для этого мы продолжим курс на обеспечение надлежащего технического состояния и повышение эффективности действующих производств, а также на разработку новой линейки продукции. На эти цели только в этом году предусмотрено более 2 млрд рублей», - сказал Дмитрий Трушков.