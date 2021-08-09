РИАМО - 9 авг. Минобрнауки РФ выпустило рекомендацию для вузов, где говорится о заселении в общежития только тех студентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса или имеют медотвод, сообщает Федеральное агентство новостей.

Администрации учебных заведений смогут самостоятельно принимать решение по данному вопросу, основываясь на эпидобстановке в населенном пункте.

Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья студентов и преподавателей — одна из компетенций вузов.

Ранее стало известно, что некоторые вузы планируют начать учебный год в смешанном формате.

В России за сутки выявили 22 160 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 469 910 случаев Covid-19.

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