РИАМО - 9 авг. По данным аналитиков ЦИАН, сильнее всего в 2021 году подешевели квартиры в Таганском районе, районах Преображенское, Филевский Парк, Обручевский, Соколиная Гора и Пресненский, сообщает РИА Новости.

По словам главного эксперта аналитического центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, на первичном рынке наиболее выделяется Таганский район, в котором средняя стоимость квадратного метра снизилась на 14% за счет изменения структуры предложения.

«На первичном рынке недвижимости стоимость квадратного метра во многом определяет именно структура рынка, помимо реального пересмотра прайса самими застройщиками», – сказала Кирюхина.

В районе Преображенское новостройки в январе-июле подешевели в свою очередь на 3%, а в Пресненском районе и на Соколиной горе – на 1%.

Также зафиксировано снижение стоимости жилья в Филевском Парке (2,8%) и Обручевском районе (2,7%). Причем в последних двух упала стоимость квартир на вторичном рынке.

В среднем в Москве стоимость однокомнатной квартиры выросла за 5 лет на 31,41%, до 9,2 млн рублей.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>