РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 авг. В Центральном музее ВВС в поселке Монино подмосковного Щелкова 15 августа пройдет день открытых дверей, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Для гостей подготовлены концертная программа, презентация выставок и мастер-классы. Кроме того, все желающие смогут побывать кабинах и салонах летательных аппаратов, посетить интерактивный тир и попробовать солдатскую кашу.

Мероприятие пройдет с 9:00 до 19:00. Вход свободный.