РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Веломаршрут, соединяющий микрорайоны Опалиха и Чернево-2, могут проложить в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Возможные варианты для обустройства дорожки в Опалиховском лесопарке заместитель главы администрации округа Евгений Владимирский искал совместно с активными жителями Красногорска 8 августа.

Велодорожка должна соединить два микрорайона – Опалиху и Чернево-2.

«Мы уже нарисовали 3-4 варианта, часть – рекреационные маршруты для отдыха, часть – транспортные», – отметил Владимирский.

После окончательного определения маршрутов администрации предстоит решить вопрос с комитетом лесного хозяйства по передаче участков земли на баланс муниципалитета.