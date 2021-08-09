РИАМО - 9 авг. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2618 пациентов. Всего коронавирус в городе победили 1 392 213 человек, сообщает столичный оперштаб.

С начала пандемии в Москве выявили 1 529 350 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2150 случаев зафиксировали за минувшие сутки. За сутки госпитализировано 673 человека. На аппаратах ИВЛ находятся 396 человек.

Также за сутки в Москве скончались 59 пациентов с пневмонией и коронавирусом. Общее число жертв пандемии составляет 26 248 человек.

Москвичам напомнили, что победить пандемию позволит массовая вакцинация. В столице привиться можно в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад.

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