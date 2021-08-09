РИАМО - 9 авг. Специалистами государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года проведено более 600 исследований диких кабанов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«С целью изучения эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Московской области ветеринарные специалисты региона проводят полный комплекс профилактических мероприятий. С начала текущего года выполнено 603 исследования на АЧС диких кабанов и в области по данному заболеванию обеспечено благополучие», - сказал Сергей Воскресенский.



Исследования проводятся силами 4 государственных лабораторий Московской области. Так, ГБУВ «Мособлветлаборатория» провела 331 экспертизу, Одинцовская ветеринарная лаборатория - 220 экспертиз, Ленинская ветеринарная лаборатория - 31 экспертизу, Егорьевская ветеринарная лаборатория - 21 экспертизу.



«В рамках спортивной, любительской охоты и мероприятий по регулированию численности диких кабанов во всех охотхозяйствах Московской области проведено 100% исследование добытых животных на АЧС. Все исследованные пробы от кабанов дали отрицательный результат», - подчеркнул Воскресенский.



Министр добавил, что работа в данном направлении будет продолжаться в регионе со 100% исполнением плана.