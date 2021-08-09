РИАМО - 9 авг. По итогам первого полугодия 2021 года Московская область заняла первое место по производству пива в РФ и ЦФО. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«По производству пивной продукции в России и ЦФО Московская область вновь заняла первое место. Мы лидируем в этом направлении уже третий год подряд. За 6 месяцев текущего года в регионе было произведено 33,6 млн декалитров. Один декалитр соответствует 10 литрам», - сказал Сергей Воскресенский.

Доля производства Московской области в России составляет 8,4 %.

«Стоит отметить, что доля производства Подмосковья в Центральном федеральном округе составляет 29,3 %», - отметил Сергей Воскресенский.

На территории Подмосковья осуществляют деятельность 52 предприятия-производителя пива. Самые крупные - это современные, высокотехнологичные предприятия «Московская пивоваренная Компания» из городского округа Мытищи и «АБ ИнБев Эфес» из Клина.