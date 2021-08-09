РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поблагодарил спасателей, которые вытащили из воды тонувших женщину и девочку.

«В жизни всегда есть место подвигу» - эта фраза обретает особое значение, когда речь идет о жизни людей. Сегодня чествуем наших героев, спасших жизни женщины и совсем еще юной девочки на водных объектах округа», - написал Спасский в своем Telegram-аккаунте.

За высокий профессионализм при выполнении должностных обязанностей, оперативность реагирования и решительные действия благодарственными письмами администрации Красногорска награждены спасатели Максим Денисов, Роман Клюев, Сергей Чижов, Валерий Тарунтаев, Азамат Дудов.

«Спасибо вам, парни!» - заключил Спасский.