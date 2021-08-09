РИАМО - 9 авг. За прошедшие сутки в Москве подтвердили 2150 случаев инфицирования Covid-19, всего с начала пандемии в столице выявлено 1 529 350 случаев заражения, сообщает городской оперштаб.

Сделать бесплатную прививку от коронавируса можно в столичных поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации в популярных общественных местах.

Павильоны «Здоровая Москва» с 9 августа возобновили профилактические обследования горожан. Ранее павильоны перепрофилировали в пункты массовой вакцинации от Covid-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок ранее сообщал, что за несколько дней до прививки от Covid-19 следует правильно питаться, но не ограничивать себя в приеме продуктов, чтобы нормально выработались антитела.

В России за минувшие сутки выявлено 22 160 новых случаев Covid-19. Умерли 769 человек, выздоровели 14 474 пациента.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 6 469 910 случаев заражения коронавирусом. За пандемию зафиксировано 165 650 летальных исходов, выздоровел 5 769 981 человек.

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