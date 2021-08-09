РИАМО - 9 авг. Россия с понедельника возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Такое решение было принято в конце июля оперштабом по борьбе с Covid-19, сообщает Газета.ru.

Рейсы в эти страны будут вылетать из столичных аэропортов. В бахрейнскую Манаму и доминиканские Пунта-Кану и Ла-Роману можно будет улететь 2 раза в неделю. А в Пуэрто-Плату – 3 раза в неделю.

Также 3 рейса в неделю будут отправляться рейсы из Москвы в Кишинев.

С понедельника увеличивается количество рейсов на взаимной основе в Сирию. Отправится из Москвы в Дамаск можно будет 3 раза в неделю вместо 1.

По 5 раз в неделю будут вылетать рейсы в Египет – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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