РИАМО - 9 авг. Московский фонд защиты прав дольщиков подал заявления о намерении приобрести права на земельный участок под строительство проблемного столичного ЖК «Квартал Триумфальный» на Кременчугской улице, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Заявления поступили в Арбитражный суд Москвы, Минстрой РФ и арбитражному управляющему застройщика-банкрота ЗАО «ФЦСР».

«Передача проблемного объекта фонду позволит завершить реализацию проекта и после достройки дома исполнить обязательства перед дольщиками», — отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В начале августа текущего года получено заключение о стоимости завершения строительства проблемного объекта.

«Совет фонда под руководством заместителя мэра Москвы (по вопросам градостроительной политики и строительства - ред.) Андрея Бочкарева одобрил финансирование мероприятий по завершению строительства жилого комплекса за счет средств фонда», – добавила Пятова.

Гендиректор фонда Александр Гончаров подчеркнул, что завершение строительства планируется в рамках утвержденного ранее проекта. Генподрядчика для достройки ЖК определят по результатам открытого конкурса.

Инвестпроектом от 2002 года предполагалось выполнить комплексную реконструкцию жилых кварталов 1 и 2 района Фили-Давыдково. На земельном участке по улице Кременчугской, вл. 11-17 планировалось долевое строительство жилья общей площадью 400 тыс. кв. метров и объектов социально-бытового назначения.

«Объект неоднократно переходил от инвестора к инвестору, но ни один из них так и не смог завершить его реализацию и не передал квартиры дольщикам. С учетом этого, а также банкротства последнего из инвесторов – ЗАО «ФЦСР», советом фонда принято решение о приобретении проблемного объекта в рамках процедуры банкротства», – подчеркнул Гончаров.