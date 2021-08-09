Тарифы и способы оплаты: что водителям нужно знать о ЦКАД

Расположение ЦКАД
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) началось еще в 2014 году. Трассу строили поэтапно – в ноябре 2020 года открыли участок протяженностью 105,9 километра, а в декабре этого же года запустили движение на участках общей протяженностью 204,9 километра.
В июле 2021 года торжественно открыли заключительный участок ЦКАД – теперь движение возможно по всему кольцу.
ЦКАД проходит в 50 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) параллельно Московским малому (А-107) и большому (А-108) кольцам. Магистраль пересекает 13 федеральных дорог, но при этом она проложена в обход крупных населенных пунктов.
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Скоростной режим
Скоростная магистраль длиной в 336 километров поделена на пять участков: ЦКАД-1, ЦКАД-3, ЦКАД-4, ЦКАД-5 и ЦКАД-3-5. На каждом из них действует свой скоростной режим.
Так, максимальная разрешенная скорость на участках ЦКАД-1, ЦКАД-3 и ЦКАД-3-5 составляет 110 километров в час, на ЦКАД-4 и ЦКАД-5 – 80 километров в час.
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Как оплатить проезд по ЦКАД
На ЦКАД нет шлагбаумов – тут действует безбарьерная система оплаты проезда «Свободный поток». На трассе установлены специальные рамки, которые считывают информацию с проезжающих автомобилей.
Есть несколько способов оплаты проезда. Первый – проезд по билету, который следует приобрести до поездки. При покупке нужно указать дату и время поездки по ЦКАД, а также госномер транспортного средства. Такой билет действует 24 часа, однако его можно вернуть до истечения указанной даты и времени.
Второй способ – оплата с помощью транспондера T-pass. Этот вариант подойдет тем, кто ездит по ЦКАД постоянно. Транспондер – это небольшое устройство, которое крепится за зеркалом заднего вида. Его необходимо зарегистрировать на сайте или в приложении «Автодора» и затем пополнить счет. С помощью транспондера при проезде через рамки система будет автоматически списывать плату за проезд. Такой способ оплаты позволит водителям сэкономить до 40% от стоимости проезда.
Если на момент въезда на ЦКАД на транспондере не будет средств, то им все равно можно воспользоваться – главное оплатить задолженность в течение пяти дней после поездки. Сделать это следует на сайте или в приложении «Автодора», в центре обслуживания и поддержки или через терминал самообслуживания «Элекснет». Для оплаты нужно будет указать номер транспортного средства, номер мобильного телефона и электронную почту.
Стоимость проезда
Проезд по большей части ЦКАД платный. Цена варьируется от 18 до 741 рублей по транспондеру для первой категории транспортных средств. Для легковых автомобилей стоимость проезда за один километр пути составляет примерно от 2,4 до 4,8 рубля, а для грузовиков проезд может стоить от 7,2 до 15,7 рубля, кроме участка ЦКАД между трассами М-10 «Россия» и М-11 «Нева».
При этом поездка по билету обойдется дороже. Так, водители, у которых есть транспондер T-pass, получат скидку до 40%. Например, стоимость проезда по всему участку ЦКАД-3 без транспондера для легковых автомобилей составит 510 рублей, а для грузовых – 1 660 рублей. В свою очередь, с транспондером поездка обойдется в 255 рублей для легковых и в 830 рублей для грузовых.
Подробнее ознакомиться с тарифами на проезд по ЦКАД можно на сайте «Автодора».
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Штрафы
Если в течение пяти суток водитель не оплатит задолженность, то ему будет грозить штраф. Он составит 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовых.
Однако, как сообщается на сайте «Автодора», у водителей есть возможность отменить штраф, если в течение 20 суток после его вынесения все же оплатить проезд. В противном случае к сумме самого штрафа добавится еще и стоимость неоплаченного проезда.
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