Тарифы и способы оплаты: что водителям нужно знать о ЦКАД

3

На ЦКАД нет шлагбаумов – тут действует безбарьерная система оплаты проезда «Свободный поток». На трассе установлены специальные рамки, которые считывают информацию с проезжающих автомобилей.

Есть несколько способов оплаты проезда. Первый – проезд по билету, который следует приобрести до поездки. При покупке нужно указать дату и время поездки по ЦКАД, а также госномер транспортного средства. Такой билет действует 24 часа, однако его можно вернуть до истечения указанной даты и времени.

Второй способ – оплата с помощью транспондера T-pass. Этот вариант подойдет тем, кто ездит по ЦКАД постоянно. Транспондер – это небольшое устройство, которое крепится за зеркалом заднего вида. Его необходимо зарегистрировать на сайте или в приложении «Автодора» и затем пополнить счет. С помощью транспондера при проезде через рамки система будет автоматически списывать плату за проезд. Такой способ оплаты позволит водителям сэкономить до 40% от стоимости проезда.

Если на момент въезда на ЦКАД на транспондере не будет средств, то им все равно можно воспользоваться – главное оплатить задолженность в течение пяти дней после поездки. Сделать это следует на сайте или в приложении «Автодора», в центре обслуживания и поддержки или через терминал самообслуживания «Элекснет». Для оплаты нужно будет указать номер транспортного средства, номер мобильного телефона и электронную почту.