РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. В рамках стартовавшей сельскохозяйственной микропереписи начали собирать данные о подсобных хозяйствах, некоммерческих товариществах, фермерских хозяйствах, а также индивидуальных предпринимателях - сельскохозяйственных организациях Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Микроперепись началась 1 августа по всей России.

На сегодня микроперепись остается единственным источником наиболее полных данных о сельском хозяйстве и его ресурсах. В Подмосковье в рамках переписи насчитывается порядка 755 тыс. объектов. С момента старта в регионе было опрошено 120,7 тыс. или 16,8% личных подсобных хозяйств и 2,2 тыс. или 14,2% некоммерческих объединений граждан.

Данные переписи обезличены, будут использоваться только в обобщенном виде.