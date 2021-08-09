РИАМО - 9 авг. Арбитражный суд Московской области признал законным постановление подмосковного УФАС России о привлечении АО «Затонское» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение гражданина, который пожаловался на рекламный звонок от АО «Затонское», поступивший без согласия абонента. УФАС признало фирму нарушившей закон о рекламе и привлекло к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Компания не согласилась с указанным постановлением и обратилась в суд. Однако суд отказал АО «Затонское» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.