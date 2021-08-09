РИАМО - 9 авг. Известный правозащитник, диссидент и один из авторов Конституции РФ Сергей Ковалев умер в возрасте 91 года, пишет Газета.ru.

«Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа», – написал его сын Иван Ковалев в Facebook.

Сергей Ковалев родился 2 марта 1930 года в Сумской области Украинской ССР. Позже семья переехала в Подмосковье. В 1954 году Ковалев окончил биофак МГУ.

В мае 1969 года он вошел в состав «Инициативной группы защиты прав человека в СССР». Это была первая независимая правозащитная ассоциация в стране. В 1975 году был приговорен к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки за антисоветскую деятельность.

Ковалев также был депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы РФ. С 1994 по 1995 год занимал пост уполномоченного по правам человека в России. Является одним из авторов Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции.