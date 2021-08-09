РИАМО - 9 авг. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев поздравил всех участников отрасли с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.

В России и ряде стран СНГ 8 августа отмечался День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работники строительных отраслей отметили в СССР 12 августа 1956 года.

«От всего сердца поздравляю всех строителей и архитекторов, инженеров, проектировщиков и ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником – Днем строителя! Современную Москву по праву можно назвать самой строящейся и динамично развивающейся столицей в Европе. Все градостроительные программы правительства столицы носят, в первую очередь, социальный характер. Их главная цель – превратить Москву в самый комфортный и удобный для жизни людей мегаполис планеты», – сказал Бочкарев.

По его словам, на протяжении десятилетий строительство было и остается градообразующей отраслью и экономическим драйвером для российской столицы. В московском строительстве и смежных сферах занят почти миллион человек, благодаря которым в мегаполисе одновременно возводятся и реконструируются тысячи объектов.

Бочкарев отметил, что мэр города Сергей Собянин поставил перед Стройкомплексом амбициозные и серьезные задачи с большим заделом на будущее.

«В ряду наших приоритетов стоят кардинальная модернизация транспортного каркаса столицы и интеграция различных способов передвижения по городу в единую систему, в том числе развитие железных дорог, строительство новых линий и станций метро, а также обновление дорожных магистралей и развязок», – пояснил заммэра.

За последние годы была проделана масштабная работа, но еще предстоит построить миллионы квадратных метров современного жилья с необходимой инфраструктурой, детские сады и школы, больницы, спортивные и культурные центры. Также предстоит реализовать программы комплексной реновации жилого фонда и развития прибрежных территорий Москвы-реки.

«Искренне желаю всем коллегам-строителям крепкого здоровья, счастья, радости, новых интересных проектов, неиссякаемого вдохновения нашим созидательным трудом и успехов в непростой, но очень нужной людям работе», – заключил глава Стройкомплекса.