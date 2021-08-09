РИАМО - 9 авг. Сотрудники «Мособлпожспаса» приняли участие в спасении водителя, пострадавшего в ДТП в районе деревни Соколово в Солнечногорске, сообщает пресс-служба учреждения.

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей водитель одного из них оказался зажат в салоне поврежденными конструкциями. Ему на помощь пришли спасатели 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и МКУ «Солнспас».

Чтобы освободить пострадавшего, спасатели использовали специальное гидравлическое оборудование.

После извлечения из машины водителя госпитализировали в Солнечногорскую центральную районную больницу с травмами рук и подозрением на перелом бедра.