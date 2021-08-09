РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 авг. В парке историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» подмосковного Щелкова 12 августа пройдет кинопоказ под открытым небом, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Зрители сами могут проголосовать за фильм, который хотят посмотреть. В списке на голосование фильмы: «Гамбит» (комедия, США 2012 г.); «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (приключения, США 2008 г.); «Девчата» (комедия, СССР 1961г.); «Девять» (мультфильм, США, Германия 2009 г.); «Ночь в музее» (комедия, США, Великобритания 2006 г.); «Доброе утро» (комедия, СССР 1955 г.); «Назад в будущее» (комедия, США 1985 г.).

Проголосовать можно в группе музея. Голоса принимаются до 10 августа.