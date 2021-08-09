РИАМО - 9 авг. В России, как и во всем мире, растут цены на автомобильное топливо. Сэкономить на бензине можно, изменив манеру вождения, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

К росту спроса, а затем и цен привело восстановление мировой экономики после пика пандемии коронавируса. Правительству России удается затормозить повышение цен на бензин и дизельное топливо, но о снижении речи не идет. Эксперт предлагает два способа сэкономить на топливе для личного транспортного средства.

«Первый лайфхак – это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим. На определенном рубеже пробега газовое оборудование и его установка начинают окупаться», – сказал Шапарин в интервью радио Sputnik.

Однако отказаться от бензина готовы не все. В этом случае снизить его расход поможет изменение манеры вождения.

«Резкие старты и торможения приводят к серьезному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим – не больше 120 км/ч (при разрешенных 130 – ред.), поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива», – отметил Шапарин.

Он добавил, что превышение скорости не даст сэкономить на бензине, а вот жизнь опасности подвергнет.

«Я много раз замечал, что когда ты едешь (со скоростью) 120, а мимо тебя пролетает человек со скоростью 160, то ты в итоге его обгонишь, поскольку он всегда остановится на заправке», – заключил эксперт.