РИАМО - 9 авг. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в краже денег из салона автомобиля в Орехово-Зуевском округе. Им оказался 47-летний уроженец одной из республик Средней Азии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

«Злоумышленник, проходя мимо автомобилей, припаркованных на ул. Мадонская, дергал за дверные ручки, в надежде найти незапертую. Обнаружив такое транспортное средство, мужчина воспользовался этим обстоятельством и проник в салон», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В салоне авто он обнаружил 159 тыс. рублей в солнцезащитном козырьке и подлокотнике, забрал деньги и сбежал.

Мужчину отследили по камерам наблюдения и задержали. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый арестован.