РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. На минувшей неделе жители Люберец обращались с заявлениями в полицию 2 тыс. раз, сообщил на оперативном совещании в администрации округа в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 2 тыс. обращений от граждан. Возбуждено 24 уголовных дела, из них 20 раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.

Он добавил, что в зоне обслуживания за неделю произошло 163 ДТП с 5 пострадавшими.