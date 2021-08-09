РИАМО - 9 авг. Из-за сокращения светового дня Московский зоопарк уменьшил время своей работы на 1 час. С понедельника посетить его можно с 7:30 до 21:00, кассы теперь будут закрываться в 20:00, сообщает пресс-служба зоосада.

Детский зоопарк, где обитают альпаки, козочки и бычок Гаврюша, будет ждать посетителей с 9:00 до 21:00.

При этом Московский зоопарк продолжит работать без выходных. Войти на его территорию можно не только через главный, но и через дополнительные входы: ул. Большая Грузинская, 1 стр. 103, ул. Красная Пресня, 4 (через сувенирную лавку), ул. Садовая-Кудринская, 3 (Детский зоопарк), ул. Большая Грузинская, 8 стр. 26.

Внутренние помещения для посетителей пока остаются закрытыми. Всех животных можно увидеть во время прогулки в уличных вольерах. Поскольку в городе не слишком жаркая погода, животные выходят на улицу достаточно часто.

Гостям зоопарка напоминают, что во время визита необходимо соблюдать социальную дистанцию.