РИАМО - 9 авг. В октябре в Москве завершится обучение второй женской группы машинистов электропоезда. Уже этой осенью ее участницы приступят к работе в столичной подземке, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Новой профессии обучаются 42 девушки, которые раньше работали стюардессами, директорами магазинов, полицейскими и специалистами таможни.

Обучение стартовало в марте, его проводят в смешанных женско-мужских группах.

Первый отряд женщин-машинистов появился в январе на Филевской линии. Это привлекло внимание к специальности и заинтересовало 130 девушек, 42 из них пришли на обучение.

«Более трети всех сотрудников Мосметро — женщины. По этому показателю мы на 2 месте среди всех метрополитенов мира. Мы рады, что все больше женщин выбирают профессию машиниста — Мосметро дает возможность реализовать себя и заниматься любимым делом», — отметил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Для того, чтобы стать машинистом, нужно обратиться в центр подбора персонала или позвонить по номеру: 8(495)562-22-22. Для приема нужно будет пройти медкомиссию. Обучение профессии длится 7 месяцев, в этот период выплачивается стипендия в размере 30 тыс. рублей. После учебы нужно пройти стажировку и сдать экзамены.