РИАМО - 9 авг. В Подмосковье в 5 раз ускорили выдачу ордеров на земляные работы в рамках проведения социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Московской области оптимизирована услуга по получению ордера на земляные работы. Теперь организации, которые будут строить газопровод в рамках социальной газификации, смогут оформить разрешение на земляные работы за 2 дня вместо 10. Ордер поступит в личный кабинет заявителя на портале», – отметил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Сервис по выдаче ордера на строительство газопровода доступен на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы». Услугу предоставляет комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Чтобы получить услугу, нужно выбрать муниципалитет, затем в разделе «Подробная информация» указать цель обращения: «Выдача ордера на производство земляных работ в рамках региональной программы по социальной газификации при строительстве газопровода с максимальным давлением не более 0,3 Мпа включительно и протяженностью не более 30 м».

После чего заполняется электронная форма заявления: дается согласие на обработку данных, указывается информация о заявителе и об объекте, определяются сроки проведения работ, вносятся сведения об ответственном за проведение земляных работ, прикладывается схема строительства газопровода.

Воспользоваться сервисом бесплатно могут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Ордер на проведение земляных работ в рамках региональной программы по социальной газификации придет в личный кабинет заявителя на региональном портале в течение 2 рабочих дней после подачи заявления.

За минувший год более 45 тыс. заявителей обратились на портал госуслуг Подмосковья за ордером на проведение земляных работ.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>