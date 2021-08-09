РИАМО - 9 авг. СК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц системы профилактики после инцидента на юго-востоке столицы, где отец выбросил с 5 этажа своего малолетнего сына, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 4 августа на улице Шумилова. Отец выбросил сына из окна квартиры на 5 этаже. Ребенок находится в больнице. Мужчина арестован и обвинен в покушение на убийство малолетнего.

По словам Ивановой, еще одно дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По информации следствия, должностные лица органов системы профилактики несовершеннолетних Юго-Восточного административного округа Москвы допустили халатность в своих действиях, что и привело к покушению на убийство ребенка.

Следователи провели обыски и изъяли документы, касающиеся дела. В настоящее время допрашиваются должностные лица.

Видео с места трагедии в Москве, где мужчина выбросил с балкона своего ребенка>>