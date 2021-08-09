РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский 8 августа поздравил настоятеля Успенского храма Константина Островского с 70-летним юбилеем.

«70-летний юбилей отмечает протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма Красногорска. Многие красногорцы знают отца Константина как отзывчивого, справедливого и деятельного служителя церкви. Многая лета!» - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Протоиерей Константин Островский родился в 1951 году в Москве. В 1974 году окончил Московский институт электронного машиностроения. Работал программистом. В 1978 году принял крещение. Работал алтарником в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Рукоположен в 1987 году. 2,5 года служил на Дальнем Востоке. С 1990 года - настоятель Успенского храма в Красногорске.