РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Жители подмосковного Красногорска 11 августа могут присоединиться к пешему паломничеству по древней митрополичьей дороге, сообщается на официальном сайте храма Дмитрия Солунского – подворья патриарха московского и всея Руси.

11 августа, в день рождества святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, от строящегося храма в честь чудотворца в поселке Николина гора Одинцовского округа к приделу святителя в храме села Дмитровское Красногорска будет организовано пешее паломничество.

Путь паломников пролегает по местности, сохранившей свою природную красоту, исторические ландшафты, объекты археологии. Это первый маршрут туристического рекреационного кластера «Звенигородский вектор», который планируется создать на западе Подмосковья.

«Мы с радостью объединили усилия с координаторами проекта «Звенигородский вектор» в организации пешего паломничества по уникальным местам Подмосковья. Наш путь пройдет по древней митрополичьей дороге и назван паломничеством, поскольку ведет к древнему храму великомученика Дмитрия с приделом святителя Николая, где мы помолимся у чтимого образа прославленного чудотворца с частью его мощей. Хорошее начало праздничного дня», - сказал настоятель Патриаршего подворья игумен Петр (Еремеев).

Начало паломничеству будет положено у стен возводимого храма на Николиной горе. Здесь в 8:30 собравшимся предложат чаепитие и рассказ об истории населенного пункта, а также об архитектурных решениях проекта возводимого храма. В 9:00 начнется молебен святителю Николаю, после чего паломники отправятся в Дмитровское.

По пути археологи и краеведы расскажут о наиболее важных исторических событиях, имевших здесь место, а биологи - об особенностях экосистем окрестных старовозрастных лесов и болот. Участники пешего паломничества смогут присоединить свои голоса к сводному студенческому хору вузов Москвы и Московской области, который будет петь акафист святителю Николаю.

По Патриаршему подворью будут организованы экскурсии, участники которых смогут узнать о храме, в котором беспрерывно совершается богослужение с XVII века, а также об эпизодах истории этого места, связанных с деятельностью московских патриархов и царей. Всем участникам пешего паломничества предложат братскую трапезу.

Организаторы пешего паломничества просят участников разумно оценить свои силы. Путь от Николиной горы до Дмитровского займет более 2 часов, при этом частично пройдет по бездорожью.