РИАМО - 9 авг. Павильоны «Здоровая Москва», ранее перепрофилированные под пункты вакцинации от Covid-19, возобновляют работу в обычном режиме с понедельника, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Павильоны открылись 11 мая и в них успели проверить здоровье порядка 120 тыс. горожан. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом их перепрофилировали с 21 июня в пункты массовой вакцинации.

По словам мэра, первую прививку в павильонах сделали свыше 560 тыс. москвичей, а еще 8 тыс. ревакцинировались «Спутником Лайт».

«Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. Поэтому с 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей», — написал Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник подчеркнул, что особый акцент в работе павильонов будет сделан на выявление и профилактику осложнений после коронавируса.

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