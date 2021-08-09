РИАМО - 9 авг. Павильоны «Здоровая Москва», ранее перепрофилированные под пункты вакцинации от Covid-19, возобновляют работу в обычном режиме с понедельника, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Павильоны открылись 11 мая и в них успели проверить здоровье порядка 120 тыс. горожан. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом их перепрофилировали с 21 июня в пункты массовой вакцинации.
По словам мэра, первую прививку в павильонах сделали свыше 560 тыс. москвичей, а еще 8 тыс. ревакцинировались «Спутником Лайт».
«Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. Поэтому с 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей», — написал Собянин в своем личном блоге.
Градоначальник подчеркнул, что особый акцент в работе павильонов будет сделан на выявление и профилактику осложнений после коронавируса.
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