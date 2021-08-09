РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 авг. Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой в рамках акции провел тренировку для жителей подмосковных Котельников. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Открытую тренировку в рамках проекта «Старший брат» провел для наших жителей именитый и титулованный спортсмен - трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. Уверен, впечатления от занятий, особенно у детей, останутся надолго», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Старт программе, благодаря которой в Московской области дети из многодетных семей, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, занимаются бесплатно единоборствами, дала в 2016 году премия губернатора «Наше Подмосковье».

Андрей Урусов, возглавляющий проект «Старший брат», несколько лет назад со своей командой единомышленников решил помогать детям, у которых нет возможности заниматься на платной основе в секциях, приобщать их к спорту и поддерживать.

После победы в премии у них появилась возможность арендовать зал и проводить занятия по единоборствам. Тогда в группе занимались всего 40 человек, сейчас в 35 муниципальных образованиях - уже 1,7 тыс. детей. Среди них есть ребята, которые являются кандидатами в мастера спорта.

Три года назад после знакомства с руководством Федерации кикбоксинга и тайского бокса этот проект поднялся на новый уровень, и такое взаимодействие дало еще большие возможности для развития детского спорта, отметил Жигалкин.

«Спасибо организации «Здоровый выбор», которая также проводит большую работу по популяризации здорового образа жизни среди молодежи и была вместе с нами», - заключил Жигалкин.