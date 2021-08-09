РИАМО - 9 авг. Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что постковидный синдром может проявится у пациентов даже через несколько месяцев после выздоровления, сообщает РИА Новости.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от 3 до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя 4 недели», - объяснила Плоскирева.

Симптомы постоквидного синдрома могут появится и у тех граждан, которые перенесли сам коронавирус бессимптомно. В среднем развитие синдрома у них занимает порядка месяца.

Ранее врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова сообщила, что обнаружить признаки синдрома можно посредством клинических анализов крови и мочи. Продолжительный коронавирус диагностируют по уровню свертываемости крови, электролитов, тропонина, гормонов щитовидной железы и витамина D.