РИАМО - 9 авг. Карты с мгновенной конвертацией курсов валют при оплате за границей и в иностранных интернет-магазинах начали запускать российские банки. Первым сервис опробовал «Сбер», пишет в понедельник газета «Известия».

Делать покупки в иностранной валюте, фиксируя ее курс на момент оплаты, могут владельцы «СберКарты Тревел». Это отличается от стандартного регламента, при котором оплата списывается в течение нескольких дней. При условии роста курса в этот период клиент может потратить больше денег, чем планировал.

К новшеству постепенно переходит вся платежная индустрия, отметил исполнительный директор «Ренессанс Кредита» Михаил Лейтес. Этот банк тоже готовится внедрить мгновенную конвертацию.

У клиентов ПСБ с момента покупки до списания средств проходит от 2 до 4 дней, в «Открытии» — порядка 3 дней, в «Абсолюте» — «несколько суток», в «Ситибанке» — 2-3 дня. В МКБ фиксируется курс на дату расчета между банком-эмитентом и тем, который обслуживает магазин.

«Как и любая платежная операция в рублях, списание оплаты за границей или в иностранных интернет-магазинах происходит в два этапа: «бронирование» средств и списание со счета карты. В день оплаты клиенты видят конвертацию валюты по онлайн-курсу на текущую дату», — объяснили в МТС Банке.

Итоговая же конвертация проходит в момент списания средства со счета. В ПСБ объяснили, что порядок обусловлен общими правилами прохождения и обработки документов по картам, которые зависят от правил международных платежных систем.

При этом MasterCard позволяет банка-партнерам использовать курс, установленный на момент совершения оплаты. Окончательные условия, по словам представителя платежной системы, определяет банк-эмитент карты.

В Visa указали на изменения системы обработки межвалютных транзакций в апреле 2021 года. С этого момента был введен единый обменный курс для авторизации таких операций.

Банк может применять курс как платежной системы, так и собственный, который был определен договором с клиентом, заявили представители платежной системы «Мир».

ЦБ поддерживает идею мгновенной конвертации, считая, что она делает процесс более понятным для граждан.