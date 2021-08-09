В столице продолжается застройка промышленных зон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Многие промзоны образовались на окраинах Москвы еще в середине прошлого века, но со временем оказались окружены жилой застройкой и деловыми кварталами. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся промзоны Москвы в ближайшие годы. Сегодня речь пойдет о реновации Тимирязевской промзоны, расположенной на севере столицы.

Реновационные перспективы

Тимирязевская промзона расположена в одноименном районе на севере Москвы. О том, что она подвергнется реновации, было объявлено в начале 2019 года. Раньше на ее территории располагались гаражные кооперативы, автомастерские и автотранспортные предприятия. Многие из них морально устарели, а некоторые здания давно не используют по прямому назначению. Потому не удивительно, что этот участок вошел в проект КРТ.

Согласно планам столичных властей, реновация Тимирязевской промзоны затронет участок площадью 26,6 гектара, ограниченный Станционной улицей и улицей Линии Октябрьской железной дороги, а также Дмитровским шоссе и 3-м Нижнелихоборским проездом.

На территории промзоны планируют возвести жилищный комплекс «Большая Академическая 85» с социальной инфраструктурой, кинотеатром и офисами. При этом застраивать территорию будут в два этапа.

Вначале на территории бывшей промзоны появится сам ЖК (первые три корпуса планируют сдать в 2022-2023 годах) с подземными автостоянками на 626 машиномест. Также будущие новоселы получат блок начальных классов с дошкольным отделением на 275 мест. Кроме того, в районе построят многофункциональный общественный центр с многозальным кинотеатром и подземной автостоянкой на 842 машиноместа, гостиницу на 575 номеров, офисы для малого бизнеса, магазины и объекты культуры. В рамках второго этапа строительства планируют возвести православный храм на 500 прихожан на территории бывшего Автокомбината №3 по адресу 3-й Нижнелихоборский проезд, владение 1.

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Транспортный аспект

Чтобы связать новый микрорайон с остальным городом и наладить внутри него транспортную доступность, в рамках проекта реновации планируют построить новую улицу длиной около полукилометра, которая соединит Станционную улицу с 1-м Нижнелихоборским проездом.

На этом участке, а также на Линии Октябрьской железной дороги проезжая часть будет расширена до двух полос в каждом направлении. Движение наземного городского пассажирского транспорта организуют по 3-му Нижнелихоборскому проезду через 1-й Нижнелихоборский проезд. Специально для этого обустроят специальную отстойно-разворотную площадку пассажирского транспорта с конечной станцией.

Если говорить о доступности Тимирязевской промзоны с точки зрения общественного транспорта, то жители нового микрорайона смогут пешком дойти сразу до двух станций МЦК — «Окружной» и «Лихобор». Относительно недалеко находится и станция метро «Петровско-Разумовская», где в скором времени планируют строительство огромного транспортно-пересадочного узла. Кроме того, рядом есть Дмитровское шоссе, что удобно для автомобилистов. Однако, как отмечают эксперты, у локации, в которой расположена промзона, есть и свои недостатки.

«Несмотря на наличие рядом Дмитровского шоссе, участок окружен двумя железнодорожными ветками (линией Октябрьской железной дороги с одной стороны, и веткой МЦК — с другой), что делает его труднодоступным для жителей других районов», — объясняет председатель правления концерна «Русич» Александр Ванчура.

Управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка в свою очередь указывает на то, что близость железной дороги, а также наличие двух крупных магистралей — Северо-восточной хорды и Дмитровского шоссе — неизбежно окажут негативное влияние на комфортность проживания там, где раньше располагалась Тимирязевская промзона.

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По соседству с парками

Одним из главных козырей локации, где располагается Тимирязевская промзона, является соседство с крупными московскими парками — Тимирязевским и Главным ботаническим садом РАН. По мнению партнера архитектурного бюро Syntaxis Александра Старикова, эти парковые массивы могут стать местами отдыха будущих жителей района и естественным экологическим барьером. Правда, удобнее всего из локации промзоны до этих парков все же добираться на автомобиле или общественном транспорте.

Как отмечает Александр Ванчура, еще одним плюсом участка является то, что по его границам расположены кварталы с хорошо развитой и уже сложившейся инфраструктурой. Так, в шаговой доступности есть детский сад, школа, поликлиника, отделение банка, сетевые супермаркеты, фитнес-клуб, городская кондитерская и кафе.

Что касается постройки в локации православного храма на 500 прихожан, то гендиректор агентства недвижимости «Homeway – Недвижимость» и эксперт в сфере недвижимости МГО «Опора России» Марсель Ахметшин называет такой проект «излишним», поскольку «таких заведений хватает».

«Для улучшения качества жизни местных жителей на этом месте лучше будет построить музыкальную, художественную или спортивную школу, или же просто сделать участок с зеленой зоной, посадить деревья и сделать парк для отдыха и прогулок», — говорит собеседник РИАМО.

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Недешевое жилье

По мнению экспертов, опрошенных РИАМО, сегодня жилое строительство в черте МКАД ведут очень активно из-за высокого спроса на недвижимость. Как говорит гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова, в локации, где расположена Тимирязевская промзона, будет востребовано жилье как комфорт-, так и бизнес-класса.

По словам специалиста, сейчас на первичном рынке Тимирязевского района как раз реализуют такие проекты. Средневзвешенная цена квадратного метра здесь составляет 284 тысячи рублей при средней цене лота 14,4 миллиона рублей. Для комфорт-класса это значение составит 255 тысяч рублей при средней цене лота 11 миллионов рублей, а для бизнес-класса — 340 тысяч рублей при средней цене лота 25 миллионов рублей.

Таким образом, жилье, которое планируют возвести в районе промзоны, вряд ли можно будет назвать дешевым. При этом, как говорит завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, жилье комфорт-класса в этой локации окажется востребованным, если будет хоть немного дешевле новостроек рядом со станциями «традиционного» метро.

Как бы то ни было, но жилая застройка на месте Тимирязевской промзоны — вполне оправданное решение, заключает Александр Стариков: «Размещение на месте промзоны комплексной жилой застройки с инфраструктурой выглядит логичным и обоснованным решением, учитывая традиционную привлекательность северного направления у жителей города и его позитивный экологический статус».