РИАМО - 9 авг. Главархив Москвы рассказал о том, как проходила реформа высшего и среднего образования в 1963 году. Специальный план предполагал увеличение числа специалистов со средним специальным образованием, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Главной проблемой образовательной системы к 1963 году стала недостаточная подготовка специалистов со средним специальным образованием. В период с 1953 по 1963 год число студентов высших учебных заведений по инженерным специальностям выросла в 2,5 раза. При этом было плохо развито обучение по приборостроению, электронике и другим направлениям. Необходимо было проводить реформу образования.

Моссовет составил план увеличения количества специалистов со средним специальным образованием. Стали расширять сеть средних и высших учебных заведений, где действовала заочная и вечерняя форма обучения.

Кроме того, стали расширять профили обучения, одновременно сокращая направления. Это давало возможность получить большее количество знаний, которые можно было применить в специальностях по смежных направлениям.

В ходе реформы образования снова возникли заводы-втузы — высшие технические учебные заведения, которые уже использовали в 1930-х годах. Инженеров начали снова готовить на базе крупных промышленных предприятий.