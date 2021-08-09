РИАМО - 9 авг. Московские экспортеры могут принять участие в программе продвижение на зарубежные рынки GoGlobal, прием заявок уже открыт, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Совместная программа Московского экспортного центра и Фонда развития интернет-инициатив началась в 2020 году. По итогам прошедших двух потоков московские компании заключили 71 экспортный контракт на общую сумму более 110 млн рублей», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Московские экспортеры смогут узнать и выбрать подходящие рынки сбыта продукции. Кроме того, получат возможность сформировать собственную стратегию экспорта и начать ее реализацию. Тренеры и эксперты будут сопровождать в работе участников акселератора.

30 компаний-частников будут выбирать на основе конкурса, заявки принимают на сайте до 26 августа. Приглашаются компании, у которых есть регистрация в Москве, с готовым продуктом или его тестовой версией.​