РИАМО - 9 авг. Онлайн-курс для предпринимателей центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» стартует 10 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый курс («Эффективное лидерство как инструмент достижения целей в бизнесе» - ред.) будет полезен как начинающим, так и продвинутым руководителям», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники курса посмотрят шесть вебинаров, начало в 19:00. Первое занятие 10 августа будет посвящено эмоциональному интеллекту, который помогает вести переговоры и распределять задачи. 12 августа речь пойдет о создании личного бренда. 17 августа расскажут о развитии бизнеса в цифровую эпоху.

Расписание занятий курса доступно на сайте. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. ​