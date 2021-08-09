РИАМО - 9 авг. Жители столицы воспользовались онлайн-сервисом для записи к нотариусу на портале mos.ru более 1,3 тыс. раз, услуга появилась в июне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Четверть обращений москвичей за консультациями касалась сделок с недвижимостью. Для решения такого рода вопросов забронировали 320 встреч со специалистами.

Кроме того, сервис дает возможность записаться к нотариусу для оформления наследства, доверенности, проверки подлинности подписи. На портале mos.ru также можно обратиться для подготовки, например, брачного договора, договоров аренды или найма и других.

В настоящее время для консультации можно выбрать одного из 24 нотариусов. Число участников проекта будет увеличиваться.

Чтобы обратиться к нотариусу на портале mos.ru, надо в разделе «Услуги» во вкладке «Документы» выбрать нужный пункт — «Запись на прием к нотариусу».