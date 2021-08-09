РИАМО - 9 авг. Дептранс Москвы опубликовал видеозапись дорожной аварии, в которой спорткар Mercedes AMG GT въехал в легковой автомобиль Mercedes E-200 на Тверской улице в Москве, после чего вылетел на тротуар.

Инцидент произошел рано утром в понедельник. Водитель спорткара, по предварительным данным, не справился с управлением, что привело к столкновению с легковушкой Mercedes E-200, двигавшейся попутно.

На кадрах видно, как машина на огромной скорости вылетает на тротуар и таранит бетонные блоки-ограждения.

СМИ сообщают, что водитель спортивной иномарки был в состоянии опьянения.

По данным столичного Дептранса, водитель и пассажир получили ранения. Среди пешеходов пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.