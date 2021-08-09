РИАМО - 9 авг. Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, какими способами россияне борются с эмоциональным выгоранием. Одним из лучших вариантов решения проблемы респонденты считают отпуск (22%), сообщает РИА Новости.

На втором месте оказалась смена работы. За нее проголосовали 19% сотрудников российских компаний. На третьем – налаживание отношений в коллективе (7%). По 6% респондентов отметили важность сохранения спокойствия, занятий спортом, тайм-менеджмента и уделения времени хобби.

4% побороли бы эмоциональное выгорание, добившись повышения зарплаты, по 3% граждан советуют восстанавливать силы в круг семьи и друзей, а также разнообразить работу, чтобы не уставать от ее однообразности.

По 2% россиян видят решение в позитивном мышлении, любви к работе, а также соблюдении режима сна и хорошем питании. Столько же респондентов предлагают положиться на успокоительное и обратиться к психологу.

При этом 2% сотрудников уверены, что нужно продолжать работать. Спасение от выгорания в алкоголе, танцах, больничных и разговорах по душам видят 8%.

По мнению 17% опрошенных, эмоциональное выгорание чаще всего связано с руководством или некорректной организацией рабочих процессов. У 14% выгорание вызывают проблемы в коллективе.

По 13% респондентов называют в качестве причины возникновения выгорания рутину и большие объемы работы. Усталость и низкая зарплата набрали по 11% голосов, стресс – 9%, нелюбовь к работе – 8%, переработки – 7%, бесперспективность – 5%. Отсутствие мотивации и бессмысленность рабочих задач набрали по 4% голосов.

Опрос проводился с 7 по 28 июля. На тему эмоционального выгорания высказались 1,6 тыс. граждан. В число респондентов вошло активное население из 383 населенных пунктов разных федеральных округов России в возрасте старше 18 лет.