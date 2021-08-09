РИАМО - 9 авг. Жителям столицы доступны 10 интересных и удобных мест для чтения книг на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник отмечается Всемирный день книголюба. Этот праздник появился в США и быстро распространился по земному шару.

Любителей чтения приглашают в тематические павильоны и книжные залы ВДНХ. Здесь можно бесплатно почитать понравившееся произведение, поучаствовать в дискуссиях и послушать лекции.

В центре славянской письменности «Слово» возле фонтана «Каменный цветок» можно посмотреть, какими были древние книги. Рядом расположено много удобных лавочек. Библиотека с читальным залом находится в павильоне «Книги». Полюбоваться цветами во время чтения можно в читальне слева от павильона № 1 и на территории южного розария.

Кроме того, испытать чувство покоя и спрятаться от солнца можно при чтении в зоне ландшафтного парка «Природа развлечений» и у Третьего Каменского пруда. На главном пляже есть удобные навес и лежаки.

Полюбоваться видом на парк можно в беседке и зеленом бельведере парка «Останкино». Тенистые беседки также расположены на дороге со стороны Ботанического сада.

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