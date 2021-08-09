РИАМО - 9 авг. Более 2,7 млн вызовов приняли операторы столичной системы-112 с начала 2021 года. Чаще всего москвичи вызывали скорую помощь и полицию, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Городская система работает с 226 экстренными и аварийными службами столицы, а также с системами-112 Московской и Калужской областей.

«На сегодняшний день система-112 превратилась в эффективную структуру, работа которой востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города», – отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В соответствии с ростом количества вызовов, также увеличивается и штат операторов системы. Сегодня в смене работают 65 операторов. Они принимают и обрабатывают порядка 13 тыс. звонков каждые сутки.

Более 400 тыс. звонков по номеру 112 в 2021 году носили консультационно-справочный характер. Процесс работы с вызовами полностью автоматизирован и осуществляется в соответствии с регламентом.

«Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду», – подчеркнул Бирюков.