РИАМО - 9 авг. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье в минувшее воскресенье, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

Первое сообщение поступило из СНТ «Полиграфист» в Можайске, боеприпас обнаружили в лесном массиве.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД. Изъятие и уничтожение снаряда запланировано силами ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» в понедельник.

Также боеприпас времен ВОВ обнаружили в этот же день в поле у деревни Никулино в Солнечногорске. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на вторник, 10 августа.