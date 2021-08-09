РИАМО - 9 авг. Дисгармоничные отношения на работе могут привести к стрессу, тревожному расстройству или даже депрессии - состоянию, которое требует коррекции у специалиста. Спровоцировать душевное неблагополучие может как поведение руководства и коллег, так и личностные особенности самого сотрудника. О том, какие люди более подвержены стрессу на работе и что делать начальникам и их подчиненным для налаживания продуктивных взаимоотношений, в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Стресс на работе: кто в зоне риска?

«Всем людям неприятны некорректные высказывания или несправедливые упреки со стороны руководства или соседей по кабинету с тяжелым характером, но тем не менее лишь у части людей эти проблемы вызывают сильный стресс. Кто эти люди? Чаще всего это те, кто не уверен в собственной ценности как сотрудника, кто испытывает так называемый синдром самозванца, что бывает даже при объективно хороших навыках», - рассказала Панова.

По ее словам, для таких людей любое замечание попадает на «больную мозоль» и подтверждает внутренние переживания.

Другая категория психологически уязвимых работников - это люди, испытывающие стресс по внерабочим поводам, имеющие различные бытовые сложности, например, ипотеку или единственные кормильцы в семье. Поэтому такие сотрудники очень боятся потерять работу и сверхчутко реагируют на любую критику.

«У таких людей замечания руководства вызывают не просто огорчение или раздражение, а интенсивную тревогу, ведь им не так-то просто в случае конфликта написать заявление об увольнении. В целом люди, испытывающие стресс в семье, более чувствительны и к конфликтам на работе», - отметила психотерапевт.

Эксперт добавила, что также сотрудникам приходится тяжело в том случае, когда стиль и темп работы не соответствуют их психотипу.

«Есть люди, чья нервная система требует стабильности, предсказуемости, они аккуратно изо дня в день выполняют одни и те же обязанности, знают их в совершенстве. Когда такой человек попадает в компанию с постоянно меняющимися проектами, задачами, где нет четкой системы оценки качества и требования к работе размыты, то они испытывают постоянный стресс», - рассказала Панова.

Аналогично азартным и творческим людям тяжело выполнять монотонную рутинную работу, в аккуратности они уступают более усидчивым коллегам, что порождает массу замечаний со стороны руководства.

Бывают и другие случаи, когда рабочая среда оказывается для человека психологически некомфортной. Например, есть люди, нуждающиеся в одобрении, для них простое отсутствие похвалы вызывает неудовлетворенность и стресс. Также есть интроверты, у которых к тревоге приводит излишняя публичность.

Что делать работнику?

Панова отметила, что справиться с конфликтами на работе помогут правила ассертивного поведения.

«Ассертивность — способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок. В случае рабочих отношений несправедливая критика начальника, его повышенный тон или некорректные эпитеты в адрес сотрудника - это проблема с самостоятельным регулированием собственного поведения и ответственностью за него», - сказала психотерапевт.

По ее словам, работнику нужно понимать, что такое деструктивное поведение начальника - это чужие эмоции и действия, которые невозможно регулировать со стороны и на которые не следует реагировать эмоционально.

«А вот наши мысли, эмоции и реакции на действия другого человека - это то, что мы можем выбирать и регулировать, чтобы не испытывать стресс. Основной составляющей ассертивности является самоуважение и уважение к другим. Если человек не уважает и не ценит сам себя, то и окружающие относятся к нему так же», - пояснила врач.

По ее словам, в общении с коллегами и начальством следует придерживаться трех правил — честность, открытость и прямота. Излагать свои мысли и объяснять чувства необходимо так, чтобы не расстраивать при этом партнера по общению.

«То есть важно не молчаливо терпеть некорректное отношение, а спокойно и корректно обозначить свою позицию по вопросу. Важно помнить о самоуважении и своей профессиональной ценности. С такой позиции обсуждение замечаний превращается в обыкновенный рабочий процесс, а не в повод для тяжелых переживаний», - отметила Панова.

Еще одно необходимое умение - слушать и стремиться понять точку зрения другого человека.

«Нередко мы, слушая собеседника, переходим от фактов к предположениям, домысливаем его мотивы и предполагаем последующие негативные последствия и эмоционально реагируем именно на свои домыслы. А ведь несколько уточняющих вопросов по существу помогли бы выяснить, что сердитый вид начальника не относится к вам лично, что он расстроен по другому поводу», - подчеркнула психотерапевт.

Правила для руководителей

Эксперт отметила, что в идеале руководители должны обладать хотя бы минимальными психологическими знаниями. Это позволит им осознавать тот факт, что эмоциональный комфорт сотрудника - залог его продуктивности, а значит, выгоден компании.

По словам психотерапевта, «правильный» начальник пытается адаптировать каждого сотрудника в коллективе и старается высказывать свои замечания в максимально корректной форме.

«Начальник-самодур, считающий, что имеет право на любое поведение, или просто человек, имеющий проблемы с контролем собственных эмоций и поведения - это бомба замедленного действия. У такого начальника люди не задерживаются, а те, кто остается, из-за постоянного стресса работают гораздо хуже, чем могли бы», - предупредила врач.

Вместе с тем умение прояснять проблемы и достигать договоренностей снижает уровень стресса для всех участников общения, заключила Панова.

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