РИАМО - 9 авг. При росте смертности в России на 16% в первой половине 2021 года совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась только на 9%. Чаще всего экономят на дополнительных и мемориальных услугах жители регионов, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Совокупная выручка агентств составила 36,9 млрд рублей, тогда как в первом полугодии 2020 года показатель был на уровне 34,07 млрд рублей. Однако эксперты считают, что на самом деле граждане могли потратить почти в 4 раза больше: часть выручки пришлась на серый рынок ритуальных услуг. С их учетом общая выручка могла составить 140 млрд рублей за полгода.

В сравнении со вторым полугодием 2020 года текущий период потерял 1% выручки. Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов отметил, что снижение произошло из-за экономии на погребении.

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей», — объяснил Болтунов.

В ГБУ «Ритуал» сообщили, что средний чек в столице не уменьшился, а выручки выросла пропорционально смертности — на 18%.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин рассказал, что увеличилась доля кремации, а это обходится на 40% дешевле, чем захоронение в землю. При этом снижается спрос на мемориальные услуги и обслуживание могил.

«От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», — отметил Болтунов.

По его мнению, несмотря на это, данные Росстата не могут отразить реальную картину, поскольку не учитывают серый рынок. А в серой зоне с наличным расчетом находится около 90% рынка. В ГБУ «Ритуал», говоря о серой зоне, называют цифру в 70% доходу.

«Значительная часть ритуальных услуг в Москве оказывается таким образом: агенты за 25–30 тыс. руб. покупают информацию о смерти пациента, к примеру, у работников медучреждения, для того чтобы первыми предложить свои услуги по захоронению. Позже эти расходы перекладываются на родственников усопшего», — объяснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Он указал на то, что неофициальная часть выплат и стоимость агентских услуг выросли. На это повлияли очереди в крематориях и нехватка мест на кладбищах. Особенно это коснулось Москвы и Санкт-Петербурга.

Родькин же сообщил об изменении отношения потребителей к серым услугам. По его словам, граждане стали чаще требовать чек и реже платить наличкой.

Бурмистров сказал, что рост рынка составил как минимум 20-30% до 140-150 млрд рублей в первой половине 2021 году. При подсчете он учел неофициальные платежи.