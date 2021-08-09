РИАМО - 9 авг. В 2021 году объем контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Москве вырос почти на 90 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.
По его словам, в столице также заключили офсетный контракт в размере 1,1 млрд рублей и две концессии на 27,4 млрд рублей. Использование ГЧП дает возможность использовать ресурсы частных инвесторов для строительства объектов социальной, транспортной и другой городской инфраструктуры.
В частности, при использовании контрактов жизненного цикла инвестор обязуется обеспечивать ремонт и обслуживание товара на протяжении всего жизненного цикла. С 2013 года объем таких контрактов составил свыше 570 млрд рублей.
В 2021 году в Москве заключили 43 контракта жизненного цикла на закупку медоборудования на сумму 22,7 млрд рублей. Кроме того, в столице действует пять концессионных проектов: их общий объем инвестиций превысил 89 млрд рублей.
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