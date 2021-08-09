РИАМО - 9 авг. В 2021 году объем контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Москве вырос почти на 90 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Объем ГЧП-контрактов, заключенных столицей с 2013 года по настоящий момент, превышает 1,1 трлн рублей. Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 млрд рублей — мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 млрд», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице также заключили офсетный контракт в размере 1,1 млрд рублей и две концессии на 27,4 млрд рублей. Использование ГЧП дает возможность использовать ресурсы частных инвесторов для строительства объектов социальной, транспортной и другой городской инфраструктуры.

В частности, при использовании контрактов жизненного цикла инвестор обязуется обеспечивать ремонт и обслуживание товара на протяжении всего жизненного цикла. С 2013 года объем таких контрактов составил свыше 570 млрд рублей.

В 2021 году в Москве заключили 43 контракта жизненного цикла на закупку медоборудования на сумму 22,7 млрд рублей. Кроме того, в столице действует пять концессионных проектов: их общий объем инвестиций превысил 89 млрд рублей.